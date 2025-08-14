Sem nenhuma vitória, Fortaleza é o 2º pior visitante da Série A 2025

Sem nenhuma vitória, Fortaleza é o 2º pior visitante da Série A 2025Na temporada, considerando todas competições que disputou, o Leão venceu apenas dois jogos longe da capital cearense, sendo um deles o W.O. contra o Colo-Colo-CHI, pela Libertadores
Contra o Fluminense, no próximo sábado, 16, no Maracanã, o Fortaleza tentará algo inédito na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro: vencer fora de casa. O Tricolor do Pici é o segundo pior visitante do torneio, posto que divide com o Vasco e o Vitória, com apenas 16% de aproveitamento, segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG.
Na elite nacional deste ano, o Leão disputou oito partidas como visitante, tendo perdido quatro e empatado outras quatro vezes. Considerando todas as competições de 2025, o desempenho ainda é péssimo: apenas duas vitórias longe da capital cearense, sendo uma delas um W.O. contra o Colo-Colo-CHI, pela Libertadores.
O outro triunfo ocorreu contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Nos últimos seis jogos fora de casa, entre duelos da Série A, Nordestão e Libertadores, o escrete tricolor amargou cinco derrotas e um empate.
Considerando somente os jogos como visitante no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza soma quatro gols marcados e 14 sofridos – ou seja, um saldo negativo de 10. Contra o Corinthians, na 18ª rodada, em São Paulo, o Leão chegou a estar vencendo até os acréscimos do segundo tempo, mas sofreu o empate no último minuto da partida.
Fluminense tem o 5º melhor aproveitamento como mandante na Série A
Adversário do Fortaleza, o Fluminense tem sido um mandante competente no Brasileirão desta temporada. No Rio de Janeiro, a equipe carioca venceu cinco confrontos, perdeu dois e empatou um, o que representa 66% de aproveitamento – desempenho pior apenas que o Cruzeiro (73%), Mirassol (75%), Bahia (77%) e Flamengo (86%).