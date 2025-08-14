Sem nenhuma vitória, Fortaleza é o 2º pior visitante da Série A 2025

Breno Lopes durante Corinthians x Fortaleza, na Neo Química Arena, em São Paulo / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Contra o Fluminense, no próximo sábado, 16, no Maracanã, o Fortaleza tentará algo inédito na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro: vencer fora de casa. O Tricolor do Pici é o segundo pior visitante do torneio, posto que divide com o Vasco e o Vitória, com apenas 16% de aproveitamento, segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG. Na elite nacional deste ano, o Leão disputou oito partidas como visitante, tendo perdido quatro e empatado outras quatro vezes. Considerando todas as competições de 2025, o desempenho ainda é péssimo: apenas duas vitórias longe da capital cearense, sendo uma delas um W.O. contra o Colo-Colo-CHI, pela Libertadores.