Erandir ressalta força do Fortaleza fora de casa antes de encarar o Botafogo pelo Feminino A2

Erandir comentou sobre duelo entre Fortaleza e Botafogo, pelo Brasileirão Feminino A2. / Crédito: João Moura/Fortaleza EC

O Fortaleza disputará diante do Botafogo nesta sexta-feira, 15, às 21 horas no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), um de seus jogos mais decisivos da temporada de 2025 do futebol feminino. Após o empate em 2 a 2 no estádio Presidente Vargas na semana passada, a equipe tricolor vai, na condição de visitante, em busca de uma vitória para garantir uma vaga na final do Brasileirão Feminino A2. Após a partida da semana passada, o treinador das Leoas, Erandir, salientou que a força do grupo fora de casa até aqui será primordial na partida que será disputada em terras cariocas e também comentou sobre o trabalho que seria feito durante a semana que antecederia o jogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Vamos fazer um bom trabalho de recuperação. Estudar também a equipe do Botafogo, que é uma grande equipe. E vamos criar uma estratégia pra conseguir a classificação. Nossa equipe tem jogado bem fora de casa. Ainda estamos invictos na competição. Sabemos que não vai ser fácil lá, mas nossa preparação vai ser diferente", frisou ele. + Leia no O POVO+: O primeiro passo pelo sonho da final foi dado pelas Leoas

Invictas na temporada, as Leoas contabilizam três vitórias e três empates jogando longe de solo alencarino. Para seguir com bons números e fincar ainda mais o nome na história do Fortaleza com uma classificação à final da A2, um dos pontos de diferença na preparação feita durante essa semana foi os treinamentos realizados no gramado sintético do CT Ribamar Bezerra por conta do campo do estádio alvinegro. O grupo tricolor também buscará propor um jogo diferente do disputado no PV, conforme análise de Erandir, que também confidenciou o retorno de Tainá para o embate.