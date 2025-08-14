Fortaleza encara Botafogo no Rio por vaga inédita na final do Brasileirão Feminino A2

Fortaleza e Botafogo disputaram o primeiro jogo das semifinais do Brasileirão Feminino A2 no estádio Presidente Vargas na última sexta-feira, 8. / Crédito: João Moura / Fortaleza EC

Depois de garantir o acesso inédito à Série A1 do Brasileirão Feminino para 2026, o Fortaleza quer seguir fazendo história. Invictas na temporada, as Leoas entram em campo nesta sexta-feira, 15, às 21 horas, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das semifinais da Série A2. Na ida, na semana passada, empate por 2 a 2 no Presidente Vargas. Agora, apenas a vitória garante o Tricolor na decisão — em caso de nova igualdade, a vaga será definida nos pênaltis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para o duelo, o técnico Erandir terá reforços no elenco. Após a participação no Brasileirão Sub-20, Sara e Tainá se juntaram ao grupo que se preparou durante a semana para encarar o Glorioso. A comissão técnica também trabalhou em treinos específicos no gramado sintético do clube, simulando as condições do campo do Nilton Santos. Logo após o empate no PV, Erandir salientou que a força do grupo fora de casa será primordial na partida, a qual ele julga como difícil. “Vamos criar uma estratégia para conseguir a classificação. Nossa equipe tem jogado bem fora de casa. Ainda estamos invictos na competição. Sabemos que não vai ser fácil lá (no Rio de Janeiro), mas nossa preparação vai ser diferente”, frisou o comandante das Leoas.

Fora de casa, o Tricolor soma três vitórias e três empates. No retrospecto geral de 2025, são 12 partidas, com seis triunfos e seis igualdades, 30 gols marcados e 11 sofridos. O Botafogo também chega embalado com bons números: em 20 jogos, venceu 11, empatou seis e perdeu apenas três, com 40 tentos anotados e 20 sofridos. No duelo dos bons números, para se sair melhor, cada time possui um grande destaque no ataque. No lado das Leoas, Jhow é a vice-artilheira da competição, com seis gols, o mesmo número de tentos de Júllia, titular nas 10 partidas disputadas pelo Alvinegro de General Severiano na A2.