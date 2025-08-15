Fluminense x Fortaleza pela Série A: veja escalação provável, retrospecto e análise

Fortaleza x Fluminense - 07.07.2024 | 15° rodada Campeonato Brasileiro | Arena Castelão / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Pressionado e com protestos da torcida no Aeroporto Internacional Pinto Martins, é nesse clima que o Fortaleza entrará em campo neste sábado, 16, para enfrentar o Fluminense, no Maracanã, às 16 horas, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar do cenário negativo, o Tricolor pode aliviar a interminável crise que vive com uma vitória, resultado que pode tirar a equipe da zona de rebaixamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fluminense x Fortaleza pela Série A: como chega o Leão Na 18ª colocação, com 15 pontos, o Leão não só tem a obrigação de vencer para sair do Z-4, como também precisa torcer por tropeços de dois concorrentes na tabela: o Vasco, que é o 17º, e o Vitória, atual 16º. Na combinação necessária, é preciso que o time carioca pelo menos empate com o Santos, em São Paulo, enquanto a equipe baiana perca para o Juventude, em Salvador.

Atuando fora de casa, entretanto, o desempenho do Fortaleza é desastroso – não somente na Série A, mas na temporada em geral. Considerando os jogos na elite nacional, o Tricolor do Pici tem 16% de aproveitamento longe da capital cearense, com quatro derrotas e quatro empates, figurando como o segundo pior visitante do torneio, posto que divide com o Vasco e o Vitória.

Já englobando todas as competições que disputou em 2025, foram apenas duas vitórias fora do Ceará, sendo uma delas um W.O. contra o Colo-Colo-CHI, pela Libertadores. O outro triunfo ocorreu contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Nos últimos seis jogos como visitante, entre duelos da Série A, Nordestão e Libertadores, o escrete tricolor amargou cinco reveses e um empate.

Fluminense x Fortaleza pela Série A: como chega o Tricolor das Laranjeiras Rival do Fortaleza, o Fluminense vive uma fase positiva e acumula cinco partidas de invencibilidade, entre duelos do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Na elite nacional, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho ocupa a nona posição, com 24 pontos, e precisa vencer para não se desgarrar do pelotão do G-6, que garante vaga na Libertadores do próximo ano.

E se o Leão tem sido um visitante ruim, o Flu tem sido um mandante competente no Brasileirão desta temporada. No Rio de Janeiro, a equipe carioca venceu cinco confrontos, perdeu dois e empatou um, o que representa 66% de aproveitamento – desempenho pior apenas que o Cruzeiro (73%), Mirassol (75%), Bahia (77%) e Flamengo (86%).

Neste sábado, 16, Renato Gaúcho precisará lidar com um número relevante de desfalques. Na lista estão nomes como o experiente Thiago Silva, capitão e ídolo, o zagueiro Ignácio, o lateral-esquerdo Fuentes, o volante Otávio e o atacante Soteldo, todos lesionados. O também zagueiro Freytes, suspenso, é outro fora do jogo.



Por outro lado, Renato Gaúcho terá o atacante Santiago Moreno à disposição para o duelo no Maracanã. O colombiano, contratado para reforçar o elenco carioca, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para enfrentar o Fortaleza.

Fluminense x Fortaleza pela Série A: destaques do jogo

Pelo lado do Fortaleza, diante de desempenhos tão ruins do time, o destaque fica voltado para o goleiro Helton Leite, que fez uma boa estreia no empate diante do Vélez Sarsfield, pela Libertadores, com importantes defesas. Já no Fluminense, além do centroavante Cano, artilheiro da equipe, o atacante Cannobio vive boa fase e foi decisivo em jogos recentes pela Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Os dois devem ser titulares contra o Leão do Pici.