Fluminense x Fortaleza pela Série A: veja escalação provável, retrospecto e análise

As equipes se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro, neste sábado, 16, às 16 horas, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro
Autor Mateus Moura
Pressionado e com protestos da torcida no Aeroporto Internacional Pinto Martins, é nesse clima que o Fortaleza entrará em campo neste sábado, 16, para enfrentar o Fluminense, no Maracanã, às 16 horas, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar do cenário negativo, o Tricolor pode aliviar a interminável crise que vive com uma vitória, resultado que pode tirar a equipe da zona de rebaixamento.

Fluminense x Fortaleza pela Série A: como chega o Leão

Na 18ª colocação, com 15 pontos, o Leão não só tem a obrigação de vencer para sair do Z-4, como também precisa torcer por tropeços de dois concorrentes na tabela: o Vasco, que é o 17º, e o Vitória, atual 16º. Na combinação necessária, é preciso que o time carioca pelo menos empate com o Santos, em São Paulo, enquanto a equipe baiana perca para o Juventude, em Salvador.

Atuando fora de casa, entretanto, o desempenho do Fortaleza é desastroso – não somente na Série A, mas na temporada em geral. Considerando os jogos na elite nacional, o Tricolor do Pici tem 16% de aproveitamento longe da capital cearense, com quatro derrotas e quatro empates, figurando como o segundo pior visitante do torneio, posto que divide com o Vasco e o Vitória.

Já englobando todas as competições que disputou em 2025, foram apenas duas vitórias fora do Ceará, sendo uma delas um W.O. contra o Colo-Colo-CHI, pela Libertadores. O outro triunfo ocorreu contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Nos últimos seis jogos como visitante, entre duelos da Série A, Nordestão e Libertadores, o escrete tricolor amargou cinco reveses e um empate.

 

Diante do mau momento, torcedores do Fortaleza se reuniram no Aeroporto Internacional Pinto Martins para protestar contra a diretoria e o elenco. Uma faixa foi estendida no local com a frase: “Salário de milhões, futebol de centavos”. Alguns nomes específicos, como o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, e o atacante Deyverson, foram alvos de cobranças e críticas. A delegação tricolor acabou embarcando por um local privativo e evitou a manifestação.

Para a partida, o técnico Renato Paiva conta com o retorno do goleiro João Ricardo, mas deve manter Helton Leite como titular. Entre as ausências, a lista é grande: os zagueiros Gustavo Mancha (suspenso) e Kuscevic, o goleiro Brenno, o atacante Moisés e os meias Matheus Pereira e Pochettino – estes últimos cinco citados por lesão.

Fluminense x Fortaleza pela Série A: como chega o Tricolor das Laranjeiras

Rival do Fortaleza, o Fluminense vive uma fase positiva e acumula cinco partidas de invencibilidade, entre duelos do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Na elite nacional, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho ocupa a nona posição, com 24 pontos, e precisa vencer para não se desgarrar do pelotão do G-6, que garante vaga na Libertadores do próximo ano.

E se o Leão tem sido um visitante ruim, o Flu tem sido um mandante competente no Brasileirão desta temporada. No Rio de Janeiro, a equipe carioca venceu cinco confrontos, perdeu dois e empatou um, o que representa 66% de aproveitamento – desempenho pior apenas que o Cruzeiro (73%), Mirassol (75%), Bahia (77%) e Flamengo (86%).

Neste sábado, 16, Renato Gaúcho precisará lidar com um número relevante de desfalques. Na lista estão nomes como o experiente Thiago Silva, capitão e ídolo, o zagueiro Ignácio, o lateral-esquerdo Fuentes, o volante Otávio e o atacante Soteldo, todos lesionados. O também zagueiro Freytes, suspenso, é outro fora do jogo.

Por outro lado, Renato Gaúcho terá o atacante Santiago Moreno à disposição para o duelo no Maracanã. O colombiano, contratado para reforçar o elenco carioca, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para enfrentar o Fortaleza.

Fluminense x Fortaleza pela Série A: destaques do jogo

Pelo lado do Fortaleza, diante de desempenhos tão ruins do time, o destaque fica voltado para o goleiro Helton Leite, que fez uma boa estreia no empate diante do Vélez Sarsfield, pela Libertadores, com importantes defesas.

Já no Fluminense, além do centroavante Cano, artilheiro da equipe, o atacante Cannobio vive boa fase e foi decisivo em jogos recentes pela Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Os dois devem ser titulares contra o Leão do Pici.

Fluminense x Fortaleza pela Série A: retrospecto

No retrospecto geral, Fortaleza e Fluminense já se enfrentaram 26 vezes. Foram somadas 11 vitórias para o time carioca, seis empates e nove triunfos para a equipe cearense.

Fluminense x Fortaleza pela Série A: veja a análise de Afonso Ribeiro

"Com péssimo retrospecto como visitante no atual Brasileirão, o Fortaleza terá pela frente, no Maracanã, um Fluminense que vive período de recuperação após maus resultados na volta do Mundial de Clubes. O Leão vive momento turbulento, viajou sob protesto da torcida e deu poucos sinais de evolução sob comando de Renato Paiva. A abertura do returno pode ser um momento de retomada, já que a equipe precisará melhorar o rendimento para evitar o rebaixamento", analisou o jornalista e colunista do Esportes O POVO.

Fluminense x Fortaleza pela Série A: escalação provável

Fluminense
4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Davi Duarte e Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Serna, Cano e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho

Fortaleza
4-3-3: Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rossetto e Lucca Prior; Herrera, Lucero e Breno Lopes. Téc: Renato Paiva

Fluminense x Fortaleza pela Série A: ficha técnica

  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Data: 16/8/2025
  • Horário: 16 horas (de Brasília)
  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein/RS
  • Assistentes: Tiago Augusto Kapes/RS e Luis Carlos de Franca/RN
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro/PE

Fluminense x Fortaleza pela Série A: onde assistir ao vivo

  • Premiere
  • YouTube e Facebook O POVO e Esportes O POVO
  • Rádio O POVO CBN
  • Rádio O POVO CBN Cariri

