Prior reconhece falta de "capricho" do Fortaleza e relata desconforto na coxa

Prior reconhece falta de "capricho" do Fortaleza e relata desconforto na coxaMeio-campista foi substituído no intervalo por Kervin Andrade com dores musculares do 0 a 0 com o Vélez Sarsfield, da Argentina
Titular no empate por 0 a 0 entre Fortaleza e Vélez Sarsfield-ARG, nessa terça-feira, 12, pela Libertadores, o meia Lucca Prior relatou ter sido substituído em razão de um desconforto muscular e admitiu que faltou maior "capricho" ofensivo para a equipe balançar as redes no Castelão.
O camisa 38 foi substituído ainda no intervalo e deu lugar a Kervin Andrade. Responsável pela criação no meio-campo, Prior acertou 79% dos passes, teve sucesso em quatro de seis tentativas de dribles e ainda ganhou seis duelos no chão, segundo o Sofascore. As dores, segundo ele, não preocupam.
"Foi um desconforto bem tranquilo. Preservei para não ter algo maior, uma lesão mais agravada", disse o jogador, na zona mista, afirmando ter sido na parte posterior da coxa.
Apesar de o Tricolor ter tido maior posse de bola, não conseguiu marcar gols no duelo de ida das oitavas de final. O meia ponderou sobre a postura defensiva do Vélez e que o Leão precisava de maior esmero.
"A equipe deles veio com o estilo de jogo muito defensivo. A gente pecou um pouco lá na frente, no último passe ou na última finalização. Se tivesse caprichado um pouco mais, a gente poderia ter saído com a vitória", analisou.
O confronto diante dos argentinos foi o primeiro compromisso depois da goleada sofrida contra o Botafogo, por 5 a 0, e terminou sob vaias da torcida na Arena Castelão. Prior avaliou como uma "crescente".
"O time jogou bem. No primeiro tempo, a gente conseguiu ficar com a bola, teve chances de gol", opinou o camisa 38. "Esse jogo já é uma crescente. A gente vai continuar treinando para ter melhores resultados e melhor desempenho", completou.