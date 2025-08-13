Prior reconhece falta de "capricho" do Fortaleza e relata desconforto na coxa

Meia Lucca Prior no jogo Fortaleza x Palmeiras, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Titular no empate por 0 a 0 entre Fortaleza e Vélez Sarsfield-ARG, nessa terça-feira, 12, pela Libertadores, o meia Lucca Prior relatou ter sido substituído em razão de um desconforto muscular e admitiu que faltou maior "capricho" ofensivo para a equipe balançar as redes no Castelão. O camisa 38 foi substituído ainda no intervalo e deu lugar a Kervin Andrade. Responsável pela criação no meio-campo, Prior acertou 79% dos passes, teve sucesso em quatro de seis tentativas de dribles e ainda ganhou seis duelos no chão, segundo o Sofascore. As dores, segundo ele, não preocupam.