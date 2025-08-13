Complicou para o Fortaleza na Libertadores?

Além do jogo ruim, a temporada não é positiva e a falta de uma vitória em casa afeta a moral do time para o jogo da volt

O Fortaleza ficou apenas no 0 a 0 com Vélez Sarsfield no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores e terá de vencer na Argentina para avançar de fase. Além do jogo ruim, a temporada não é positiva e a falta de uma vitória em casa afeta a moral do time para o jogo da volta.

O colunista Afonso Ribeiro comentou sobre a partida e a temporada 2025 no programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, desta quarta-feira, 13. Para o jornalista, é muito difícil que o Fortaleza retorne de Buenos Aires com um resultado positivo.