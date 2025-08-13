Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Complicou para o Fortaleza na Libertadores?

Complicou para o Fortaleza na Libertadores?

Além do jogo ruim, a temporada não é positiva e a falta de uma vitória em casa afeta a moral do time para o jogo da volt
Autor Esportes O POVO
Autor
Esportes O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza ficou apenas no 0 a 0 com Vélez Sarsfield no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores e terá de vencer na Argentina para avançar de fase. Além do jogo ruim, a temporada não é positiva e a falta de uma vitória em casa afeta a moral do time para o jogo da volta.

O colunista Afonso Ribeiro comentou sobre a partida e a temporada 2025 no programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, desta quarta-feira, 13. Para o jornalista, é muito difícil que o Fortaleza retorne de Buenos Aires com um resultado positivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar