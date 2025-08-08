Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza e Botafogo empatam no PV e finalista do Brasileirão A2 será definida no Rio

A equipe comandada por Erandir irá em busca de uma vitória para garantir a vaga na final do certame nacional na próxima sexta-feira, 15, quando as equipes irão se enfrentar às 21 horas, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Em um embate de tempos distintos, o Fortaleza empatou em 2 a 2 diante do Botafogo na noite desta sexta-feira, 8, no estádio Presidente Vargas, em partida de ida das semifinais do Brasileirão Feminino A2. O primeiro gol da partida, das Gloriosas, foi marcado por Basílio, aos 30 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Natália descontou para as Leoas aos 18 minutos e Esterfany complementou aos 31 minutos, mas Carol, de pênalti, deixou tudo igual novamente para o grupo alvinegro aos 35 minutos.

Com o resultado, o grupo tricolor sustenta a invencibilidade somada até aqui na temporada. Em 12 jogos disputados, foram seis vitórias e seis empates. A equipe comandada por Erandir irá em busca de uma vitória para garantir a vaga na final do certame nacional na próxima sexta-feira, 15, quando as equipes irão se enfrentar no jogo de volta às 21 horas, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A atuação das Leoas foi distinta a cada tempo de partida. Nos 45 iniciais, ainda que o grupo tricolor tenha ameaçado nos primeiros lances, o elenco carioca logo conseguiu tomar para si o domínio tático e técnico do jogo, ficando com as principais ações ofensivas e ameaças de gol. O Fortaleza apenas respondia se defendendo como podia e se fechando defensivamente, sem criar grandes chegadas ao gol de Yasmin, que passou boa parte dos 45 minutos iniciais fora da grande área, tamanha era a distância das Leoas da trave.

Foi dessas ações, entre tentativas pelo lado, pelo alto e com bola parada, que saiu o gol alvinegro. Aos 30 minutos, Basílio aproveitou o rebote de uma finalização de Paola. Com o gol tomado, o Fortaleza tentou voltar ao protagonismo do jogo e ficar mais com a bola, e ameaçou com Bruna e Jhow, mas não teve ímpeto o suficiente para buscar a virada até o apito de intervalo.

No segundo tempo, no entanto, a equipe voltou com uma postura mais impositiva, o que deu ao jogo mais emoção. Aos 18 minutos, após muita pressão ofensiva, Natália igualou o placar. A virada foi construída aos 31, com Esterfany. Mas quatro minutos depois, o Botafogo conseguiu voltar a deixar tudo igual no placar com um gol de pênalti de Carol. 

Com os 2 a 2, as duas equipes eletrizaram os minutos finais, mas nenhuma finalização foi o suficiente para construir qualquer vantagem para o jogo de volta. 

