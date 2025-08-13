Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza, recebe sondagem do Olympiacos

Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza, recebe sondagem do Olympiacos

O defensor tem contrato com o Leão do Pici até o final de 2026. Além disso, o clube cearense detém 70% dos direitos econômicos do jogador
Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Gustavo Mancha, do Fortaleza, recebeu uma sondagem do Olympiacos, da Grécia, que avalia fazer uma proposta oficial pelo zagueiro de 21 anos, conforme apurou o Esportes O POVO. O defensor ganhou espaço nesta temporada com o ex-técnico do Leão, Vojvoda, e tem sido um dos principais destaques do elenco.

Neste ano, Gustavo Mancha disputou 23 partidas pelo Tricolor do Pici, 12 delas pela Série A do Campeonato Brasileiro – o que o impede de defender outro time da elite nacional em 2025. Com Vojvoda, responsável por integrá-lo à equipe profissional, o zagueiro tornou-se titular absoluto e correspondeu em campo com boas atuações individuais.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Leia mais

Apesar do interesse do Olympiacos, o time grego ainda não formalizou nenhuma proposta à diretoria do Fortaleza. No plantel, o técnico Renato Paiva conta com opções limitadas no setor: além de Gustavo Mancha, o português tem Kuscevic, que sofreu uma lesão contra o Vélez, Brítez e Gastón Ávila.

Vale destacar que, diante das boas atuações, o Fortaleza tratou logo em janeiro deste ano de renovar o contrato de Gustavo Mancha, com o novo vínculo indo até o final de 2026. O Leão do Pici tem 70% dos direitos econômicos do defensor.

Expulsão contra o Botafogo e reserva no duelo com o Vélez

Apesar de ser um dos destaques do Fortaleza na temporada, Gustavo Mancha viveu um momento delicado recentemente: foi expulso de campo com apenas seis minutos de jogo no duelo contra o Botafogo. Com um a menos, o Leão acabou sendo goleado por 5 a 0 na Arena Castelão.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

No duelo seguinte da equipe cearense, diante do Vélez Sarsfield, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o técnico Renato Paiva optou por deixar Gustavo Mancha no banco de reservas e escalou Gastón Ávila como titular.

Com Afonso Ribeiro. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar