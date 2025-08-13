Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza, recebe sondagem do Olympiacos

Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza, recebe sondagem do OlympiacosO defensor tem contrato com o Leão do Pici até o final de 2026. Além disso, o clube cearense detém 70% dos direitos econômicos do jogador
Gustavo Mancha, do Fortaleza, recebeu uma sondagem do Olympiacos, da Grécia, que avalia fazer uma proposta oficial pelo zagueiro de 21 anos, conforme apurou o Esportes O POVO. O defensor ganhou espaço nesta temporada com o ex-técnico do Leão, Vojvoda, e tem sido um dos principais destaques do elenco.
Neste ano, Gustavo Mancha disputou 23 partidas pelo Tricolor do Pici, 12 delas pela Série A do Campeonato Brasileiro – o que o impede de defender outro time da elite nacional em 2025. Com Vojvoda, responsável por integrá-lo à equipe profissional, o zagueiro tornou-se titular absoluto e correspondeu em campo com boas atuações individuais.
Apesar do interesse do Olympiacos, o time grego ainda não formalizou nenhuma proposta à diretoria do Fortaleza. No plantel, o técnico Renato Paiva conta com opções limitadas no setor: além de Gustavo Mancha, o português tem Kuscevic, que sofreu uma lesão contra o Vélez, Brítez e Gastón Ávila.
Vale destacar que, diante das boas atuações, o Fortaleza tratou logo em janeiro deste ano de renovar o contrato de Gustavo Mancha, com o novo vínculo indo até o final de 2026. O Leão do Pici tem 70% dos direitos econômicos do defensor.
Expulsão contra o Botafogo e reserva no duelo com o Vélez
Apesar de ser um dos destaques do Fortaleza na temporada, Gustavo Mancha viveu um momento delicado recentemente: foi expulso de campo com apenas seis minutos de jogo no duelo contra o Botafogo. Com um a menos, o Leão acabou sendo goleado por 5 a 0 na Arena Castelão.
No duelo seguinte da equipe cearense, diante do Vélez Sarsfield, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o técnico Renato Paiva optou por deixar Gustavo Mancha no banco de reservas e escalou Gastón Ávila como titular.
Com Afonso Ribeiro.