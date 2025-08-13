Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza, recebe sondagem do Olympiacos

Zagueiro Gustavo Mancha vem sendo destaque individual do Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Gustavo Mancha, do Fortaleza, recebeu uma sondagem do Olympiacos, da Grécia, que avalia fazer uma proposta oficial pelo zagueiro de 21 anos, conforme apurou o Esportes O POVO. O defensor ganhou espaço nesta temporada com o ex-técnico do Leão, Vojvoda, e tem sido um dos principais destaques do elenco. Neste ano, Gustavo Mancha disputou 23 partidas pelo Tricolor do Pici, 12 delas pela Série A do Campeonato Brasileiro – o que o impede de defender outro time da elite nacional em 2025. Com Vojvoda, responsável por integrá-lo à equipe profissional, o zagueiro tornou-se titular absoluto e correspondeu em campo com boas atuações individuais.