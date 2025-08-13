Fortaleza não vence o Fluminense como visitante desde 2021; veja retrospecto

Novo duelo de tricolores ocorrerá neste sábado, 16, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão

Vivendo uma crise interminável, o Fortaleza entrará em campo neste sábado, 16, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) diante do Fluminense em busca de uma vitória para sair da zona de rebaixamento da Série A do Brasileirão. Atualmente, o Tricolor do Pici ocupa a 18ª colocação com 15 pontos somados após 18 jogos — três pontos a menos que o primeiro time fora do Z-4, o Vitória.

Para conseguir se livrar da zona da degola, o Leão terá que superar um tabu que se arrasta desde 2021, último ano no qual a equipe cearense venceu o Tricolor das Laranjeiras como visitante. De lá para cá, os times se enfrentaram em quatro ocasiões, pelos Brasileirões de 2022, 2023 e 2024, e pela Copa do Brasil de 2022. Foram dois empates e duas derrotas para o Fortaleza.