Fortaleza não vence o Fluminense como visitante desde 2021; veja retrospecto

Fortaleza não vence o Fluminense como visitante desde 2021; veja retrospectoNovo duelo de tricolores ocorrerá neste sábado, 16, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão
Vivendo uma crise interminável, o Fortaleza entrará em campo neste sábado, 16, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) diante do Fluminense em busca de uma vitória para sair da zona de rebaixamento da Série A do Brasileirão. Atualmente, o Tricolor do Pici ocupa a 18ª colocação com 15 pontos somados após 18 jogos — três pontos a menos que o primeiro time fora do Z-4, o Vitória.
Para conseguir se livrar da zona da degola, o Leão terá que superar um tabu que se arrasta desde 2021, último ano no qual a equipe cearense venceu o Tricolor das Laranjeiras como visitante. De lá para cá, os times se enfrentaram em quatro ocasiões, pelos Brasileirões de 2022, 2023 e 2024, e pela Copa do Brasil de 2022. Foram dois empates e duas derrotas para o Fortaleza.
No retrospecto mais recente, os times empataram na última vez que se viram no Maracanã. A igualdade faz parte da sequência geral no qual o Tricolor do Pici não perde há três jogos para o grupo carioca.
No cenário geral, a última vez que a equipe do Pici foi derrotada pelo Tricolor das Laranjeiras foi na 22ª rodada do Brasileirão de 2023. Até a atual temporada, os times se enfrentaram em três ocasiões, todas pelo Brasileirão. Nesse recorte, foram duas vitórias do grupo cearense e um empate.
No retrospecto geral, Fortaleza e Fluminense já se enfrentaram 26 vezes. Foram somadas 11 vitórias para o time carioca, seis empates e nove triunfos para o grupo cearense.
Histórico de Fortaleza x Fluminense
- 26 jogos
- 9 vitórias do Fortaleza
- 6 empates
- 11 vitórias do Fluminense
- 33 gols feitos pelo Fortaleza
- 35 gols feitos pelo Fluminense