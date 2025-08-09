Dupla ex-Ceará marca duas vezes em goleada do Botafogo diante do Fortaleza

Arthur Cabral e David Ricardo, com passagens marcantes recentes pelo Vovô, deixaram sua marca no placar diante do ex-maior rival de ambos

A goleada, por si só, já seria motivo suficiente para preocupação, mas o enredo ganhou um ingrediente extra: dois dos gols foram marcados por jogadores formados no maior rival, o Ceará.

O Fortaleza viveu, neste sábado, 9, uma das noites mais duras da temporada de 2025. Na Arena Castelão, o Tricolor do Pici foi atropelado pelo Botafogo-RJ por 5 a 0, em duelo pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Arthur Cabral e David Ricardo, com passagens recentes pelo Vovô, deixaram sua marca no placar. O centroavante, hoje dono da camisa 98 do Botafogo, atuou pelo Ceará entre 2017 e 2018 e já havia castigado o Leão outras três vezes. No duelo, anotou o segundo gol do Glorioso, ampliando sua escrita contra o rival tricolor.

O roteiro ganhou novo capítulo quando o zagueiro David Ricardo, que defendeu o Ceará entre 2022 e 2024, fez o quarto gol da partida.

O resultado mantém o Fortaleza afundado na zona de rebaixamento e acende um alerta vermelho no Pici. Mais do que os três pontos perdidos, a derrota deixou feridas na rivalidade local, em uma noite que ficará marcada pelo simbolismo de quem balançou as redes.