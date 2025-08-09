"Nada justifica tanto gol assim", diz Lucas Sasha após derrota do Fortaleza

O Volante deu entrevista após a partida / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza foi goleado pelo Botafogo na noite deste sábado, 9, pelo placar de 5 a 0. O duelo ocorreu na Arena Castelão e foi válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o volante Lucas Sasha concedeu entrevista coletiva. O camisa 88 é um dos jogadores mais identificados com a torcida e recentemente teve seu contrato renovado pelo tricolor. Para o meio-campista, o resultado é injustificável, sendo agravado pelo fato de que o Tricolor foi o mandante da partida.