Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Nada justifica tanto gol assim", diz Lucas Sasha após derrota do Fortaleza

"Nada justifica tanto gol assim", diz Lucas Sasha após derrota do Fortaleza

o volante concedeu entrevista após a goleada de 5 a 0 sofrida pelo Fortaleza perante o Botafogo
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza foi goleado pelo Botafogo na noite deste sábado, 9, pelo placar de 5 a 0. O duelo ocorreu na Arena Castelão e foi válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o volante Lucas Sasha concedeu entrevista coletiva.

O camisa 88 é um dos jogadores mais identificados com a torcida e recentemente teve seu contrato renovado pelo tricolor. Para o meio-campista, o resultado é injustificável, sendo agravado pelo fato de que o Tricolor foi o mandante da partida. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"Alguém tem sempre que vir falar aqui, se não fosse obrigatório, nenhum de nós viria. Acima de tudo, somos homens, respeitamos a camisa do Fortaleza, a história, a torcida, respeitamos tudo. Hoje é um dia difícil para nós, de vergonha, tomar 5 a 0 em casa. Podemos falar que foi a circunstância, o jogador a menos, mas nada justifica tanto gol assim dentro de casa, onde somos fortes", disse o jogador.

Sasha prosseguiu, reiterando o sentimento de união do grupo e mencionando o jogo de Copa Libertadores que aguarda o Leão na terça-feira, 12.

"É duro porque não estamos em uma boa situação, não estamos em uma boa temporada e sofrer um baque desse é duro. Como disse no início, temos um grupo de homens e vamos fazer de tudo para reconstruir, para entrar no próximo jogo com dignidade. Temos a Libertadores na terça-feira, mais do que isso, a gente tem que pensar no Fluminense no próximo fim de semana, a gente tem que somar ponto. Vamos fazer de tudo para tirar o Fortaleza dessa situação", complementou.

Leia mais

Como mencionado pelo próprio atleta, o próximo compromisso do Fortaleza é contra o Vélez Sarsfield, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A partida ocorre na Arena Castelão, às 19 horas.

Após o jogo contra os argentinos, o Leão viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, com objetivo de voltar a pontuar e, dependendo do resultado do duelo entre Vasco e Atlético-MG, conseguir sair do Z4. A partida entre os tricolores ocorre no sábado, 16, às 16 horas, no Maracanã.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar