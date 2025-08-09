"Nada justifica tanto gol assim", diz Lucas Sasha após derrota do Fortaleza

"Nada justifica tanto gol assim", diz Lucas Sasha após derrota do Fortalezao volante concedeu entrevista após a goleada de 5 a 0 sofrida pelo Fortaleza perante o Botafogo
O Fortaleza foi goleado pelo Botafogo na noite deste sábado, 9, pelo placar de 5 a 0. O duelo ocorreu na Arena Castelão e foi válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o volante Lucas Sasha concedeu entrevista coletiva.
O camisa 88 é um dos jogadores mais identificados com a torcida e recentemente teve seu contrato renovado pelo tricolor. Para o meio-campista, o resultado é injustificável, sendo agravado pelo fato de que o Tricolor foi o mandante da partida.
"Alguém tem sempre que vir falar aqui, se não fosse obrigatório, nenhum de nós viria. Acima de tudo, somos homens, respeitamos a camisa do Fortaleza, a história, a torcida, respeitamos tudo. Hoje é um dia difícil para nós, de vergonha, tomar 5 a 0 em casa. Podemos falar que foi a circunstância, o jogador a menos, mas nada justifica tanto gol assim dentro de casa, onde somos fortes", disse o jogador.
Sasha prosseguiu, reiterando o sentimento de união do grupo e mencionando o jogo de Copa Libertadores que aguarda o Leão na terça-feira, 12.
"É duro porque não estamos em uma boa situação, não estamos em uma boa temporada e sofrer um baque desse é duro. Como disse no início, temos um grupo de homens e vamos fazer de tudo para reconstruir, para entrar no próximo jogo com dignidade. Temos a Libertadores na terça-feira, mais do que isso, a gente tem que pensar no Fluminense no próximo fim de semana, a gente tem que somar ponto. Vamos fazer de tudo para tirar o Fortaleza dessa situação", complementou.
Como mencionado pelo próprio atleta, o próximo compromisso do Fortaleza é contra o Vélez Sarsfield, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A partida ocorre na Arena Castelão, às 19 horas.
Após o jogo contra os argentinos, o Leão viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, com objetivo de voltar a pontuar e, dependendo do resultado do duelo entre Vasco e Atlético-MG, conseguir sair do Z4. A partida entre os tricolores ocorre no sábado, 16, às 16 horas, no Maracanã.