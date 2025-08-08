Botafogo não terá goleiro e dupla de zaga titular no duelo contra o Fortaleza

Zagueiro Barboza em ação pelo Botafogo / Crédito: Vitor Silva / Botafogo

O Botafogo vem à capital cearense sem sua dupla de zaga titular. A equipe carioca enfrenta o Fortaleza neste sábado, 9, às 20h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela última rodada do primeiro turno. Ao todo, o Fogão não contará com seis atletas. Davide Ancelotti, treinador da equipe de General Severiano, não poderá contar com os zagueiros Barboza e Kaio Pantaleão. O defensor argentino está fora do duelo por suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo, enquanto o camisa 31 se lesionou na partida contra o Cruzeiro.