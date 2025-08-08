Botafogo não terá goleiro e dupla de zaga titular no duelo contra o Fortaleza

Botafogo não terá goleiro e dupla de zaga titular no duelo contra o FortalezaDavide Ancelotti, treinador da equipe de General Severiano, não poderá contar com os zagueiros Barboza e Kaio Pantaleão, e nem com o goleiro John
O Botafogo vem à capital cearense sem sua dupla de zaga titular. A equipe carioca enfrenta o Fortaleza neste sábado, 9, às 20h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela última rodada do primeiro turno. Ao todo, o Fogão não contará com seis atletas.
Davide Ancelotti, treinador da equipe de General Severiano, não poderá contar com os zagueiros Barboza e Kaio Pantaleão. O defensor argentino está fora do duelo por suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo, enquanto o camisa 31 se lesionou na partida contra o Cruzeiro.
A defesa será uma dor de cabeça para o técnico italiano, uma vez que o goleiro John e o lateral-esquerdo Cuiabano também são baixas para o duelo. O arqueiro ficará fora do jogo devido a uma negociação com o West Ham-ING, enquanto o camisa 66 também está lesionado.
No meio de campo, mais duas ausências: os volantes Allan e Marlon Freitas estão fora do embate por motivos distintos. O meio-campista ex-Napoli é mais um da lista de suspensos, enquanto Marlon está no protocolo de concussão devido a um choque de cabeça sofrido na partida contra o RB Bragantino, em jogo válido pela Copa do Brasil.
O jogo deste sábado é crucial para ambas as equipes, uma vez que o Botafogo pode retornar ao G4 da Série A em caso de vitória, e o Leão pode sair do Z4 com um resultado positivo. Para que um dos dois cenários ocorra, também é necessária a combinação de alguns resultados: no caso do Fortaleza, as derrotas de Vasco e Vitória; enquanto o Fogão precisa de tropeços de Bahia, Mirassol e RB Bragantino.
Primeiro Paiva x Botafogo desde a demissão
Está será a primeira vez que Renato Paiva, atual treinador do Fortaleza, enfrenta seu ex-clube. O técnico português ficou marcado pela frase: "O cemitério do futebol está lotado de favoritos; e pela vitória por 1 a 0 sobre o PSG, atual campeão da Champions League, no Mundial de Clubes deste ano. A equipe francesa foi finalista do torneio e perdeu apenas este jogo.
Apesar da vitória surpreendente, o profissional foi demitido pela postura defensiva apresentada contra o Palmeiras, na derrota por 1 a 0 nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, a demissão foi justificada internamente pelo fato de que o então treinador não apresentava o "Botafogo Way" de jogar.
No Fortaleza, Renato Paiva busca maior estabilidade para suas ideias e tem como primeiro objetivo evitar a queda do tricolor para a Série B.
