Helton destaca o projeto e a ambição do Fortaleza e explica acerto: "Foi muito fácil"O novo arqueiro do Leão também falou sobre a disputa interna pela titularidade e da influência do seu pai, João Leite, ex-goleiro e ídolo do Atlético-MG, em sua carreira
Regularizado no BID da CBF e apto para estrear pelo Fortaleza, o goleiro Helton Leite foi oficialmente apresentado pelo clube nesta sexta-feira, 8, às vésperas do duelo contra o Botafogo, na Arena Castelão, pela Série A. Ao lado de Marcelo Boeck e Sérgio Papellin, o arqueiro explicou a decisão de retornar ao Brasil após sete anos na Europa e destacou o “projeto” e a “ambição” do Tricolor.
“Um projeto e um clube que têm ambição, e eu me sinto parte dessa visão. Desde a primeira conversa, foi muito fácil. Eu sei como têm sido os últimos anos do Fortaleza, é um clube correto, de grande respeito. Entre os próprios jogadores, a gente já sabe as histórias, como são os clubes. Sem falar na grandeza do clube e na paixão da torcida. Quero, com meus companheiros, dar alegria para a torcida”, explicou.
Agora, o plantel do Leão do Pici conta com cinco goleiros, dois deles lesionados: João Ricardo e Brenno, que eram os principais nomes do setor. Sobre a disputa interna pela titularidade, Helton reforçou que todos são companheiros e que o único foco tem de ser nos objetivos do Fortaleza dentro de campo, independentemente de quem seja escolhido pelo treinador Renato Paiva.
“Eu tenho uma maneira peculiar de ver o futebol, principalmente quando se fala de jogadores da mesma posição. Na minha visão, não é uma disputa, pois somos companheiros. A nossa disputa, amanhã, será contra o Botafogo. Estamos todos aqui para servir o Fortaleza e ajudar o clube a alcançar seus objetivos. Estou aqui para fazer meu trabalho e conheço todos os outros. Já tive a oportunidade de enfrentar o João quando estava no Brasil. Também conhecia o Magrão e as histórias do Brenno e do Vinícius. O que importa para nós é o Fortaleza”, disse.
O dom debaixo das traves vem de berço
Filho do ex-goleiro João Leite, um dos maiores ídolos da história do Atlético-MG – foram 684 partidas com a camisa do Galo –, Helton fez questão de exaltar a importância paterna não apenas na sua formação profissional, mas em sua vida, em seu caráter. O arqueiro do Leão revelou, ainda, que o pai está “radiante” com a vinda dele para o time cearense.
“Meu pai está radiante pelo fato de eu estar aqui. Me manda mensagem todos os dias, o dia inteiro. Acompanha tudo. A importância dele é total. Ele é um suporte para mim. Mas, principalmente, toda a fé que ele me ensinou, tanto para mim quanto para as minhas irmãs. De ter fé, acreditar em Deus e fazer o trabalho que precisa ser feito. Então, acredito que esse é o maior legado que meu pai deixou para mim: os valores de caráter, que eu procuro reproduzir no dia a dia”, contou.
