Helton destaca o projeto e a ambição do Fortaleza e explica acerto: "Foi muito fácil"

O goleiro Helton Leite foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Regularizado no BID da CBF e apto para estrear pelo Fortaleza, o goleiro Helton Leite foi oficialmente apresentado pelo clube nesta sexta-feira, 8, às vésperas do duelo contra o Botafogo, na Arena Castelão, pela Série A. Ao lado de Marcelo Boeck e Sérgio Papellin, o arqueiro explicou a decisão de retornar ao Brasil após sete anos na Europa e destacou o “projeto” e a “ambição” do Tricolor. “Um projeto e um clube que têm ambição, e eu me sinto parte dessa visão. Desde a primeira conversa, foi muito fácil. Eu sei como têm sido os últimos anos do Fortaleza, é um clube correto, de grande respeito. Entre os próprios jogadores, a gente já sabe as histórias, como são os clubes. Sem falar na grandeza do clube e na paixão da torcida. Quero, com meus companheiros, dar alegria para a torcida”, explicou.