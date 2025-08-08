Helton ressalta influência de Renato Paiva em sua vinda ao Fortaleza: "Motivo grande"O novo goleiro do Leão do Pici também contou sobre a vontade da esposa de retornar ao Brasil, já que estava "com muita saudade do sol"
Apresentado oficialmente pelo Fortaleza, o goleiro Helton Leite concedeu entrevista coletiva e falou sobre os bastidores da sua vinda para o clube cearense. Na ocasião, além de citar a grandeza e a torcida do Leão, o goleiro ressaltou outros dois importantes fatores: o técnico Renato Paiva e a vontade da sua esposa, que estava “com muita saudade do sol”.
Helton foi uma indicação do próprio Renato Paiva, que já havia tentado contratá-lo em 2023, quando estava no Bahia. O goleiro relembrou que, naquela ocasião, preferiu ir para a Turquia, mas destacou a relação com o comandante como um diferencial para o acerto com o Fortaleza – os dois trabalharam juntos no Benfica, em Portugal.
“Vale ressaltar a vinda do Renato Paiva. Eu tive a oportunidade de me juntar a ele no início de 2023, quando ele estava no Bahia. Naquele momento, eu decidi não regressar ao Brasil. Eu e minha família decidimos ir para a Turquia. Nunca mais falei com o Renato desde aquele período. Obviamente, a vinda dele para cá (Fortaleza) foi um grande motivo para a minha decisão. Voltar para o Brasil com um treinador português, que realmente me conhece e me viu jogar, seria uma grande vantagem para mim”, contou o arqueiro.
De volta ao Brasil após sete anos no exterior
A volta de Helton Leite ao Brasil acontece após sete anos no exterior, período em que atuou no futebol português, turco e espanhol. Inevitavelmente, a chance de voltar a morar em uma cidade tropical, de praia e muito sol foi um fator importante na decisão, sobretudo em relação à esposa do goleiro, que estava “com muita saudade” do clima brasileiro.
“É uma grande cidade, com muito sol, e eu vou ser muito sincero: minha mulher sentia muita saudade do sol. Temos um filho pequeno também. Então, quando surgiu a oportunidade, eu falei: ‘Gente, esse é o lugar para onde temos que ir. É o desafio certo’. Não estou pensando em cinco ou três anos, estou pensando no agora, neste momento. Ficou muito claro que esse desafio foi feito para a gente. O que o Fortaleza quer alcançar é o mesmo que eu quero também. Existiu uma sinergia grande desde o início”, disse.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente