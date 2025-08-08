Helton ressalta influência de Renato Paiva em sua vinda ao Fortaleza: "Motivo grande"

Goleiro Helton Leite na sala de imprensa do Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Apresentado oficialmente pelo Fortaleza, o goleiro Helton Leite concedeu entrevista coletiva e falou sobre os bastidores da sua vinda para o clube cearense. Na ocasião, além de citar a grandeza e a torcida do Leão, o goleiro ressaltou outros dois importantes fatores: o técnico Renato Paiva e a vontade da sua esposa, que estava “com muita saudade do sol”. Helton foi uma indicação do próprio Renato Paiva, que já havia tentado contratá-lo em 2023, quando estava no Bahia. O goleiro relembrou que, naquela ocasião, preferiu ir para a Turquia, mas destacou a relação com o comandante como um diferencial para o acerto com o Fortaleza – os dois trabalharam juntos no Benfica, em Portugal.