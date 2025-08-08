Por que Fortaleza contratou Helton Leite? Graziani explica

O âncora e colunista Fernando Graziani explicou por que o Fortaleza decidiu contratar os goleiros Vinicius Silvestre e Helton Leite em um curto espaço de tempo

Helton Leite pode ser o quinto goleiro a passar pela meta do Fortaleza em 2025. O jogador de 34 anos vem do Deportivo La Coruña e possui passagens por equipes de Portugal e Turquia. Com rodagem e confiança do treinador Renato Paiva, o arqueiro levantou dúvidas sobre sua contratação devido à quantidade de jogadores na função.

O âncora e colunista Fernando Graziani explicou, no Esportes do Povo desta sexta-feira, 8, por que o Fortaleza decidiu contratar os goleiros Vinicius Silvestre e Helton Leite em um curto espaço de tempo após as lesões de João Ricardo e Brenno. O jornalista afirmou que Magrão deve perder espaço no elenco, uma vez que o arqueiro ex-Benfica já trabalhou com o treinador do Leão.