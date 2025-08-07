"Conhece cada jogador", diz Breno Lopes sobre expertise de Paiva com o Botafogo

Técnico Renato Paiva no jogo Fortaleza x Bahia, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Em entrevista coletiva, o atacante Breno Lopes projetou o "difícil" jogo do Fortaleza contra o Botafogo, no próximo sábado, 9, na Arena Castelão, mas ressaltou um ponto que pode servir de trunfo para o time cearense: o fato de Renato Paiva, atual treinador do Leão, ter comandado recentemente o Glorioso. De acordo com Breno, Paiva conhece "cada jogador" do plantel alvinegro, assim como os pontos fortes e fracos, o que facilita o planejamento para o duelo. Apesar disso, o atacante destacou a classificação do Botafogo na Copa do Brasil, o que elevou a moral da equipe carioca para enfrentar o Fortaleza.