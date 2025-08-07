Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Conhece cada jogador", diz Breno Lopes sobre expertise de Paiva com o Botafogo

O atacante contou, em entrevista coletiva, que o técnico português já passou todos os pontos fortes e fracos do time carioca
Em entrevista coletiva, o atacante Breno Lopes projetou o "difícil" jogo do Fortaleza contra o Botafogo, no próximo sábado, 9, na Arena Castelão, mas ressaltou um ponto que pode servir de trunfo para o time cearense: o fato de Renato Paiva, atual treinador do Leão, ter comandado recentemente o Glorioso.

De acordo com Breno, Paiva conhece "cada jogador" do plantel alvinegro, assim como os pontos fortes e fracos, o que facilita o planejamento para o duelo. Apesar disso, o atacante destacou a classificação do Botafogo na Copa do Brasil, o que elevou a moral da equipe carioca para enfrentar o Fortaleza.

"O Paiva tem mostrado pra gente alguns vídeos do Botafogo. Ele esteve por lá, então conhece cada jogador, o que facilita. Ele deixa bem claro pra gente a forma como o Botafogo ataca e se defende, além dos pontos fortes e negativos. Estamos trabalhando isso durante a semana. É um jogo difícil como qualquer outro do Brasileiro. O Botafogo vem de uma classificação na Copa do Brasil, então a confiança deles está lá em cima”, afirmou.

Breno Lopes convoca a torcida do Fortaleza contra o Botafogo

Na sala de imprensa do Centro de Excelência Alcides Santos, Breno Lopes aproveitou a coletiva para convocar a torcida do Fortaleza. Para o atacante, a presença em grande número de tricolores no Castelão será fundamental para transformar o estádio em um "caldeirão". De acordo com a última parcial divulgada pelo Leão, mais de 16 mil pessoas já garantiram presença no jogo.

"A gente espera que nosso torcedor faça um caldeirão lá no estádio, como fizeram nos últimos jogos. E nós, jogadores, dentro de campo, precisamos ter atitude e intensidade para buscar a vitória. É uma situação que incomoda bastante. É um ano em que a expectativa era bem alta, e não temos feito nosso torcedor feliz — e nem a nós mesmos. Estamos nos cobrando muito", comentou.

