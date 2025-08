O que afastou a torcida do Fortaleza dos estádios?

O Fortaleza sofre com a queda na presença do torcedor no estádio. Segundo dados do site Ranking da CBF, a equipe cearense possui é a 13ª em média de público, com 19.679 mil pagantes. Um número inferior se comparado ao público médio de 2024, que registrou média de 31.125 mil pagantes.

Para os comentaristas do Esportes do POVO, programa da rádio O POVO CBN, um dos motivos para a baixa adesão do torcedor tricolor em 2025 seria o desempenho da equipe, que atualmente é a 18ª colocada no Campeonato Brasileiro.