Em negociação com o Fortaleza, Helton Leite fica fora de amistoso do La Coruña

Alvo do Fortaleza no mercado da bola, o goleiro Helton Leite ficou fora do amistoso do Deportivo La Coruña-ESP contra o Real Oviedo-ESP, nesta quarta-feira, 6. O arqueiro de 34 anos tem negociação com o Tricolor e não foi relacionado pelo técnico Antonio Hidalgo para a partida fora de casa.

Com as lesões de João Ricardo e Brenno, que estão em recuperação, o Leão buscou Helton Leite para reforçar a posição. O nome já estava no radar do clube e foi avalizado pelo técnico Renato Paiva, que o conhece da época de futebol português.