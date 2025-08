Fortaleza foca em zagueiros no mercado e avança com defensor da MLS

Em busca de reforçar seu sistema defensivo a pedido de Renato Paiva, o Fortaleza foi atrás de dois zagueiros nos últimos dias: Dória, do Atlas-MEX, e Rodrigues, do San Jose Earthquakes-EUA. As informações iniciais do interesse do Leão nos atletas foram dadas pelos jornalistas Juan Luís Cardenas e Venê Casagrande. O Esportes O POVO confirmou as movimentações e apurou mais detalhes.

O clube tricolor tem negociações em andamento com Rodrigues, que defende o time da MLS há quatro temporadas, e a tendência é de um desfecho positivo. Internamente, o jogador de 27 anos é bem visto por comissão técnica e diretoria de futebol, especialmente pela versatilidade — pode atuar como lateral-direito. No futebol brasileiro, ele defendeu ABC, Cruzeiro e Grêmio.