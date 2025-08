Fortaleza lança uniforme especial para o Dia dos Pais com estética dos anos 90

Novo uniforme do Fortaleza tem inspiração na estética dos anos 90 / Crédito: Igor Pola/Volt Sport

O Fortaleza lançou, nesta terça-feira, 5, um uniforme especial em comemoração ao Dia dos Pais, com preços a partir de R$ 329,99. Desenvolvido em parceria com a Volt, o novo modelo traz uma estética inspirada nos anos 90, “reforçando a ligação do clube com o estilo de vida urbano”, como descreve o Leão no anúncio oficial. A camisa tem visual predominantemente vermelho, com grafismos geométricos no tecido e detalhes em azul-marinho nas mangas e gola. O colarinho em “V” possui o ano de fundação do Fortaleza, remetendo aos antigos uniformes. No centro, uma faixa horizontal azul com linhas brancas completa o design.