No Z-4 desde a 11ª rodada, Fortaleza tem 43% de chance de queda segundo UFMG

Já chegando à metade do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza ainda não conseguiu a tal “virada de chave” no torneio, no qual está na zona de rebaixamento desde a 11ª rodada. No cenário atual, o Leão do Pici ocupa a 18ª colocação, com 15 pontos somados e apenas três vitórias. Inevitavelmente, a calculadora passa a ser um acessório indispensável no Pici para as contas contra o rebaixamento.

Na projeção feita pelo Departamento de Matemática da UFMG, o time comandado pelo técnico Renato Paiva tem, no momento, 43,2% de chance de queda para a Série B, mesmo percentual do Vasco da Gama, que também está no Z-4, com 15 pontos, mas na 17ª posição. Piores que o clube cearense e o carioca estão o Sport, lanterna do torneio, e o Juventude, vice-lanterna, com 94,5% e 78,3%, respectivamente.