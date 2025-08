Fortaleza acerta a contratação do goleiro Helton Leite até o final de 2026

O goleiro estava no La Coruña, da segunda divisão do futebol espanhol, e chega para disputar posição com Magrão e Vinícius Silvestre

Com as lesões de João Ricardo e Brenno, que estão em recuperação, o Leão buscou Helton Leite para reforçar a posição. O nome já estava no radar do clube e foi avalizado pelo técnico Renato Paiva, que o conhece da época do futebol português – o camisa 1 atuou no Boavista e no Benfica entre 2018 e 2022.

Após contratar Vinícius Silvestre semanas atrás, o Fortaleza foi ao mercado novamente e acertou com um novo reforço para o gol: Helton Leite , que estava no Deportivo La Coruña, da Espanha. No Leão do Pici, o arqueiro terá vínculo até o final da temporada de 2026, conforme apurou o Esportes O POVO .

No futebol brasileiro, Helton teve passagens pelas categorias de base do América-MG, Goiás e Grêmio. Profissionalmente, atuou por Ipatinga-MG, Criciúma-SC, Botafogo e São Caetano. De 2018 em diante, fez sua carreira no exterior, em clubes do futebol português — como já citado —, no Antalyaspor, da Turquia, e, de forma mais recente, no La Coruña-ESP.

Na última temporada europeia, ele foi titular absoluto do La Coruña e disputou 37 jogos na Segunda Divisão da Espanha — o time terminou a competição na 15ª posição. No Pici, Helton chegará para disputar posição imediatamente com Vinícius Silvestre e Magrão. O Tricolor quer contar com o novo goleiro já nas oitavas de final da Copa Libertadores, na próxima terça-feira, 12, contra o Vélez Sarsfield.