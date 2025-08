Fortaleza é superado pelo Juventude nos pênaltis e se despede da Copa do Brasil Feminina

O Fortaleza foi superado pelo Juventude nesta terça-feira, 5, e se despediu da Copa do Brasil Feminina. / Crédito: Fernando Alves/EC Juventude

O Fortaleza está fora da Copa do Brasil Feminina. Na tarde desta terça-feira, 5, as Leoas do Pici foram superadas em 4 a 2 nos pênaltis pelo Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. No tempo regulamentar, as equipes haviam empatado o duelo válido pela terceira fase do certame nacional em 2 a 2. Os gols tricolores foram marcados por Leidiane e Thalita, enquanto os tentos do time gaúcho foram feitos por Dani Ortolan e Thalita (contra) nos 90 minutos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nas cobranças de pênalti, Lorrana defendeu a cobrança de Pissaia e Renata segurou o chute de Andressa Anjos. Dani Silva, Carol Ladaga, Bell Silva e Dani Ortolan marcaram para as Jaconeras, e Isabella e Geicy acertaram para as Leoas. Natália finalizou para fora. + Leia também: Leoas em maratona decisiva e a negligência que insiste em atrapalhar

A partida foi tão inflamada quanto o placar poderia refletir. Desde os primeiros minutos, as duas equipes foram em busca de uma vitória. Do lado das Leoas, a tentativa era de um jogo mais dinâmico, enquanto do lado das Jaconeras, a busca era por uma partida perfeita para aliviar uma temporada que, até aqui, tem sido aquém do esperado no Brasileirão A1. Dentro dessa dinâmica, o Juventude começou com a vantagem quando, aos cinco minutos, após uma cobrança de falta, Dani Ortolan cabeceou sozinha por uma falha na marcação do Tricolor. Com o triunfo parcial, o grupo gaúcho tentou dominar o jogo, mas as Leoas não se inibiram.