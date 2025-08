Fortaleza é o terceiro pior time da Série A, opina Thiago Minhoca

Para o comentarista do programa Esportes do POVO, a equipe cearense é melhor somente que Sport e Juventude

O Fortaleza é o atual 18º colocado no campeonato brasileiro, com 15 pontos em 17 jogos. Para chegar aos 45 pontos, a pontuação média suficiente para não ser rebaixado, o clube cearense teria que fazer 30 pontos nos próximos 21 jogos.

Para Thiago Minhoca, comentarista do programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, a equipe cearense é a terceira pior do campeonato, melhor somente que Sport e Juventude, apesar de ter um nível próximo de times como Vasco e Grêmio.