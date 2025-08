Santos pode aumentar distância do Fortaleza para saída do Z-4 da Série A; entenda

Com o empate por 1 a 1 com o Corinthians , no último domingo, 3, o Fortaleza chegou aos 15 pontos no Brasileirão e perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento da Série A. Além da oportunidade desperdiçada, o Leão ainda pode ver a distância para o 16º colocado aumentar ao fim da 18ª rodada.

No entanto, o último duelo desta rodada pode complicar ainda mais a situação do time do Pici. Às 20 horas desta segunda-feira, 4, o Santos recebe o Juventude, em confronto que encerra a penúltima rodada do primeiro turno da Série A.

Na tabela, somente quatro pontos separam ambas as equipes. Contudo, o resultado do jogo pode ser prejudicial ao Tricolor. Caso o Alvinegro Praiano vença o Papo, a distância do Fortaleza para a primeira equipe fora do Z-4 subiria para três pontos.

Num cenário de vitória do Verdão, a diferença para o 19º colocado cairia para um ponto. Ainda assim, o Fortaleza manteria a mesma pontuação do 16º lugar, permanecendo colado na porta de saída da zona de rebaixamento.