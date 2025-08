"Um sentimento muito ruim", diz Matheus Pereira após Fortaleza ceder empate ao Corinthians nos acréscimos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Fortaleza foi preciso no início da partida e abriu o placar logo aos cinco minutos com Breno Lopes, que aproveitou a falha da zaga adversária para marcar o primeiro gol do jogo. Com vantagem no placar, o time cearense resistiu bem à pressão do Corinthians durante todo o tempo regulamentar e parecia encaminhar sua primeira vitória como visitante na atual edição do campeonato.

No entanto, aos 48 do segundo tempo, Carrillo aproveitou rebote do goleiro Vinicius Silvestre e empatou a partida para o time paulista, frustrando o Fortaleza, que saiu da Neo Química Arena com apenas um ponto.

Com o resultado, o Leão do Pici chega a 15 pontos e segue na zona de rebaixamento. A equipe volta a campo na próxima rodada contra o Vasco, na Arena Castelão, em duelo direto por posições na parte inferior da tabela.