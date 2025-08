Paiva elogia estreia de Vinicius Silvestre pelo Fortaleza contra Corinthians: "Grande jogo"

Durante o duelo contra o Alvinegro Paulista, Vinícius realizou quatro defesas difíceis, segundo dados do site SofaScore

O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Corinthians no último domingo, 3, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto na Neo Química Arena marcou a estreia de Vinícius Silvestre como titular na meta leonina. Apesar da insegurança e das ressalvas quanto ao seu desempenho, o camisa 25 fez o possível — e um pouco além — para garantir o melhor resultado para o Leão.

Durante o duelo contra o Alvinegro Paulista, Vinícius realizou quatro defesas difíceis, segundo dados do site SofaScore, sendo três delas em finalizações dentro da área. Com esse desempenho, o técnico Renato Paiva elogiou a atuação do goleiro na coletiva pós-jogo.