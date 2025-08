Vinícius estreia com quatro defesas difíceis em empate do Fortaleza contra o Corinthians

Com João Ricardo e Brenno machucados, o arqueiro substituiu Magrão, que cometeu dois pênaltis diante do Grêmio

A missão de Vinícius Silvestre não era simples: o goleiro estreou pelo Fortaleza em um território onde o Leão nunca saiu vitorioso, com a pressão da situação da equipe na tabela e, especialmente, a crise na meta tricolor. No empate do clube cearense diante do Corinthians, o arqueiro chegou a fazer quatro defesas difíceis, conforme contabilizado pelo site SofaScore, mas sofreu um gol nos acréscimos.

A partida aconteceu na tarde deste domingo, 3, e foi válida pela 18ª rodada da Série A. Com o resultado, o Tricolor permanece na zona de rebaixamento, com 14 pontos em 17 jogos. O Fortaleza já soma 12 jogos seguidos sofrendo pelo menos um gol, e Vinicius assumiu a titularidade por conta das lesões de João Ricardo e Brenno, além dos dois pênaltis cometidos por Magrão — a quem foi preterido anteriormente — no confronto passado, ante o Grêmio.