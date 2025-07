Com Fortaleza no Z-4, Lucas Sasha admite olhar para a reação de 2022: "É possível sair"

A presença do Fortaleza na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro é a principal pauta no Pici. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 31, o volante Lucas Sasha admite que a reação da equipe na temporada 2022 está no radar do elenco atual como referência de que é possível evitar a queda, agora em um cenário menos complexo.

Naquele ano, o Leão passou boa parte do primeiro turno na lanterna; no returno, somou 40 pontos, com 12 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas em 19 partidas, tornando-se o primeiro time da Série A por pontos corridos a virar o turno na última posição e não ser rebaixado. De quebra, ficou na oitava posição e ainda conseguiu vaga na fase prévia da Libertadores do ano seguinte.