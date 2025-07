Fortaleza chega ao 10º jogo seguido sem vencer como visitante na temporada

Breno Lopes, atacante do Fortaleza, durante jogo contra o Grêmio / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O Fortaleza segue com grandes dificuldades quando o assunto é jogar como visitante em 2025. Com a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, na noite desta terça-feira, 29, em Porto Alegre, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão do Pici completou o décimo jogo consecutivo sem triunfo longe da capital cearense. A marca só não é pior por conta da vitória por W.O. obtida diante do Colo-Colo, no Chile, pela fase de grupos da Copa Libertadores – neste confronto, a partida foi suspensa quando o placar estava 0 a 0, após invasão de torcedores no campo. A Conmebol, posteriormente, decretou o triunfo tricolor.