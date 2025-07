Deyverson bate recorde de duelos aéreos vencidos no Brasileirão de 2025

Diante do Bragantino, no último sábado, 26, o atacante foi soberano nas bolas alçadas e chegou a marcar um gol de cabeça, que abriu o placar da partida

O atacante Deyverson, do Fortaleza, voltou a balançar as redes no último sábado, 26, e foi crucial na vitória do Tricolor sobre o Bragantino, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o ofensivo não só balançou as redes em jogada pelo alto, mas também bateu o recorde de duelos aéreos vencidos na atual edição e quebrou um jejum de oito jogos sem marcar.

Jogando centralizado, como de costume, Deyverson encarou uma equipe com alto índice de cortes por cima, mas terminou o confronto com 13 duelos aéreos vencidos — de 17 disputados —, número que nenhum atleta alcançou no torneio nacional em 2025, conforme apontou o site SofaScore.