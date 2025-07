Fortaleza nunca venceu o Grêmio como visitante; veja retrospecto do duelo

Nesta terça-feira, 29, o Leão do Pici terá a oportunidade de quebrar o histórico tabu na Arena do Grêmio

Ao todo, o Fortaleza já enfrentou o Grêmio em dez ocasiões em Porto Alegre. Neste recorte de partidas, o clube gaúcho venceu sete vezes, além de três empates. Em números gerais, a vantagem também é do Imortal, que soma 12 triunfos contra quatro da equipe cearense.

Além da importância que o jogo representa para ambos os times na Série A, já que trata-se de um confronto direto, o duelo entre Grêmio e Fortaleza, nesta terça-feira, 29, em Porto Alegre (RS), também carrega um tabu histórico: o Leão do Pici jamais venceu o Imortal como visitante.

Apesar do retrospecto desfavorável, o Leão chegou a emplacar, recentemente, uma longa sequência de invencibilidade contra o Grêmio. Entre o segundo turno do Brasileirão de 2019, ano em que o Fortaleza voltou a disputar a elite nacional, e o primeiro turno do torneio em 2024, a equipe cearense ficou oito partidas sem perder para o rival.

Neste período, os clubes só não se enfrentaram em 2022, temporada em que o Grêmio disputou a Série B. No recorte em questão, o Fortaleza venceu três vezes, além de cinco empates – todos os jogos foram pela Série A. No segundo turno do Brasileirão da temporada passada, em Porto Alegre, o Imortal encerrou a sequência ao vencer o time cearense por 3 a 1.