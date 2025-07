Transmissão de Fortaleza x RB Bragantino: assistir ao vivo ao jogo hoje, 26

Pela Série A, Fortaleza e RB Bragantino duelam hoje, 26, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN

Fortaleza e RB Bragantino se enfrentam hoje, sábado (26/7), às 18h30min (horário de Brasília), em jogo da 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view).

Transmissão de Fortaleza x RB Bragantino: assistir ao vivo ao jogo da Série A hoje, 26

Assista no player acima ou direto do YouTube do Esportes O POVO