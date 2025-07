Uma semana de Renato Paiva: o que mudou no Fortaleza?

No Esportes do Povo, Afonso Ribeiro falou sobre os bastidores dos primeiros dias de trabalho do português

Nesta quinta-feira, 24, Renato Paiva completa uma semana à frente do comando do Fortaleza. No Esportes do Povo, Afonso Ribeiro falou sobre os bastidores dos primeiros dias de trabalho do português, destacando o ritmo mais intenso nos treinos, o clima de motivação e o discurso de união.

