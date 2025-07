Fortaleza x RB Bragantino pela Série A: veja escalação provável, retrospecto e análise

Meia Pochettino deve ser titular do Fortaleza contra o RB Bragantino, na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série A / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fortaleza x RB Bragantino pela Série A: como chega o Leão

Apesar da fase ruim, marcada por dez jogos sem vitória – no Brasileirão, são quatro derrotas e um empate nos últimos cinco confrontos –, o momento no Fortaleza é de união entre elenco e torcida. Nesta sexta-feira, 25, o clube promoveu um treino aberto no Centro de Excelência Alcides Santos, que contou com ótima presença de tricolores.

Diferente de ocasiões anteriores, em que o clima foi de hostilidade e protestos, desta vez houve somente apoio. A chegada do treinador Renato Paiva tem papel importante neste processo, que ele vê como fundamental para a recuperação do clube: a sintonia entre campo e arquibancada. Na estreia do comandante português, contra o Bahia, na semana passada, o Leão mostrou evolução, mas ficou no empate por 1 a 1.

O discurso é repetitivo, mas nenhum outro resultado que não seja a vitória interessa ao Fortaleza. Na tabela de classificação, o escrete vermelho-azul-e-branco ocupa a vice-lanterna, com 11 pontos – mesma quantidade do Juventude, que tem mais vitórias e, por isso, é o 18º colocado. Mesmo que derrote o RB Bragantino, o Tricolor não deixará o Z-4 nesta rodada.

Conquistar o resultado positivo, entretanto, é fundamental por dois fatores para o Leão: a questão anímica do elenco, que precisa resgatar a confiança, e a necessidade de “respirar” no Brasileirão, já que o triunfo, embora não tire o time da zona de rebaixamento, pode criar uma boa perspectiva na tabela para a próxima rodada. Todas essas projeções de nada servirão sem a vitória.



No duelo, Renato Paiva contará com um número considerável de ausências. O centroavante Lucero e o meia Martínez estão suspensos. Os goleiros João Ricardo e Brenno, o zagueiro David Luiz e o atacante Moisés estão lesionados. O lateral Bruno Pacheco e o defensor Gustavo Mancha treinaram e podem ser novidades entre os relacionados. Fortaleza x RB Bragantino pela Série A: como chega o Massa Bruta Adversário do Fortaleza, o RB Bragantino passa por uma instabilidade no Brasileirão, com três jogos sem triunfos – sequência em que sofreu duas derrotas seguidas. Mesmo assim, a equipe paulista tem ótima situação na tabela, onde ocupa a quarta posição, com 27 pontos somados. Para não correr riscos de deixar o G-4, o Massa Bruta precisa vencer o Tricolor.



Curiosamente, o fato de o jogo ser fora de casa pode ser um trunfo para o RB Bragantino. Afinal, a equipe comandada pelo treinador Fernando Seabra disputou sete jogos longe dos seus domínios, acumulando quatro vitórias, um empate e duas derrotas. O desempenho, por sinal, elenca o time paulista como o terceiro melhor visitante do certame, atrás apenas de Palmeiras e Flamengo.

Para a partida na capital cearense, Seabra terá diversos desfalques. O goleiro Cleiton, titular e capitão, está suspenso, enquanto o zagueiro Pedro Henrique cumpre protocolo de concussão. No departamento médico, a lista é longa: Eduardo Santos, Mosquera, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes e Fabrício.

Fortaleza x RB Bragantino pela Série A: destaques do jogo Do lado do Fortaleza, as expectativas ficam voltadas para o centroavante Adam Bareiro, que deve ser o titular pela primeira vez com a camisa do Leão, já que Lucero está suspenso. No RB Bragantino, o grande destaque da equipe é o meio-campista Jhon Jhon, vice-artilheiro do Massa Bruta na temporada.

Fortaleza x RB Bragantino pela Série A: retrospecto

Desde que o Massa Bruta passou a ser gerido pela multinacional e começou a disputar o Brasileirão, foram cinco duelos em território cearense: três vitórias do Tricolor, um triunfo do RB Bragantino e um empate. A igualdade foi justamente no encontro mais recente, em abril de 2024.

Na contagem geral, desde 2020, foram dez embates, também com vantagem cearense: cinco resultados positivos do Leão, quatro vitórias dos paulistas e o único empate.

Fortaleza x RB Bragantino pela Série A: análise de Victor Barros "Após uma semana de treino já será possível ver um poucos das ideias de Renato Paiva no Fortaleza. O duelo contra o Bahia, apesar dos jogadores terem demonstrado mais vontade, ainda tinha muito do trabalho ruim de Vojvoda em 2025. O confronto será difícil, o Red Bull Bragantino é uma das principais equipes do Brasileirão até o momento. Contudo, o Tricolor do Pici não pode cogitar a possibilidade de não sair vencedor", disse o jornalista do O POVO.