Fortaleza faz certo ao abrir treino para o torcedor, avalia Afonso Ribeiro

Jornalista e colunista do O POVO, Afonso Ribeiro avaliou no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, a postura adotada pela diretoria de promover o treino aberto

O Fortaleza abre os portões do Pici para a torcida acompanhar o treino desta sexta-feira, 25, na véspera do confronto contra o Bragantino pela Série A. Jornalista e colunista do O POVO, Afonso Ribeiro avaliou no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, a postura adotada pela diretoria de promover o treino aberto.