Fortaleza convoca torcida para treino aberto na véspera de jogo contra RB Bragantino

Tricolor realiza atividade com presença de público nesta sexta-feira, 25, a partir das 17h45min, no Centro de Excelência Alcides Santos

O último treino do Fortaleza antes da partida contra o RB Bragantino será com presença da torcida. O Tricolor anunciou que a atividade desta sexta-feira, 25, terá os portões abertos para o público a partir das 17h45min, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.

"Vem apoiar, cantar e sentir de perto a energia da nossa torcida antes do confronto de sábado", convocou o clube, nesta quinta-feira, 24, nas redes sociais. A entrada será gratuita.

Os treinos do Fortaleza costumam ser fechados e sem presença de torcedores. Ainda sob o comando de Vojvoda, houve uma atividade com arquibancadas cheias após o atentado contra a delegação no Recife (PE), no ano passado. Este ano, na despedida do técnico argentino, a torcida também entrou no Pici.

O Tricolor está na zona de rebaixamento do Brasileirão, na vice-lanterna, com 11 pontos. Primeiro time fora do Z-4, na 16º colocação, o Vasco tem 14 pontos e quatro vitórias, dois triunfos a mais que o time cearense.