Renato Paiva acompanha partida do sub-20 do Fortaleza e elogia CT Ribamar Bezerra

O técnico Renato Paiva, que completou uma semana no comando do Fortaleza, visitou o Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, em Maracanaú, na manhã desta quarta-feira, 23, e acompanhou de perto uma partida da equipe sub-20 do Tricolor ante o Flamengo. Além disso, conheceu de perto a organização do trabalho do clube com a base

A ida ao local faz parte do processo de integração do novo comandante com a estrutura do Leão do Pici e com as categorias de formação, setor que ele valoriza e costuma utilizar em seus trabalhos — e tem revelações de classe mundial no histórico. Paiva elogiou a estrutura do clube. Na partida, o Tricolor perdeu para o Rubro-Negro, mas já estava classificado para a próxima fase da competição.