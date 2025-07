Novo goleiro do Fortaleza, Vinicius Silvestre elogia Renato Paiva e Marcelo Boeck

Vinicius Silvestre sendo apresentado pelo Fortaleza, no CT Alcides Santos, em Fortaleza (CE), na tarde desta quarta-feira, 23 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza apresentou oficialmente o goleiro Vinicius Silvestre, que concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 23, no CT Alcides Santos. O arqueiro veio ao tricolor para suprir as ausências de João Ricardo e Brenno, que se lesionaram no Clássico-Rei do dia 13 de julho. Na entrevista, o jogador exaltou a metodologia de Renato Paiva, valorizando as características do modelo de jogo do português.

Vinicius Silvestre também elogiou a diretoria pela promoção de ingressos adotada para o jogo da equipe contra o RB Bragantino, que ocorre neste sábado, 26, às 18h30min, na Arena Castelão.

"Parabenizar a diretoria pela promoção de ingressos. Somos uma nação, um time de massa e deixo um recado: vamos apoiar. Independente do resultado, sei que eles (torcida) estarão nos apoiando em todos os momentos e nós iremos dar o nosso melhor, assim como contra o Bahia. Vamos dar uma resposta positiva, entrega e dedicação.", celebrou o recém-contratado. Admiração por Marcelo Boeck Em sua apresentação, Vinicius Silvestre agradeceu o apoio do ex-goleiro e membro da diretoria de futebol do Fortaleza, Marcelo Boeck. O arqueiro relembrou a conversa que teve com o ídolo Tricolor antes de sua vinda e se impressionou com a quantidade de títulos conquistadas pelo atual dirigente.