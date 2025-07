Vitória vende zagueiro e usa valor para abater dívida por Kayzer com o Fortaleza

O Vitória-BA acertou, na noite desta quarta-feira, 23, a venda do zagueiro João Victor ao Mirassol–SP. Para adquirir o defensor de 27 anos, os paulistas irão pagar a multa rescisória de 500 mil dólares (aproximadamente R$ 2,7 milhões na cotação atual) para exercer opção de compra pelo zagueiro.

Contudo, por mais que o Rubro-Negro tenha negociado 80% dos direitos econômicos do atleta — que possuia vínculo com os baianos até dezembro de 2027 — o valor oriundo da negociação não ficará com o Leão da Barra.