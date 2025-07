Fagner desabafa sobre má fase do Fortaleza e diz: "Mudança de realidade inexplicável"

Torcedor do Leão do Pici, o cantor cearense de 75 anos questionou se os jogadores "esqueceram" como jogar futebol e cobrou satisfações do clube sobre o momento ruim na temporada

“Sou muito envolvido com o Fortaleza, que neste ano me deu uma grande alegria ao me homenagear com uma camisa. Também sou ligado ao Fluminense, que está melhor que o Fortaleza. O Fortaleza, inacreditável como futebol clube. É uma mudança de realidade absolutamente inexplicável. A gente fica torcendo por dias melhores, mas é uma coisa que não dá para entender. Eu estava até hoje para ir lá no Pici para ver se os meninos aprendem alguma coisa (risos)”, falou.

Torcedor apaixonado do Fortaleza , Raimundo Fagner desabafou sobre o momento ruim que o time vive dentro de campo na atual temporada. Em entrevista à Rádio O POVO CBN , nesta quarta-feira, 23, o cantor cearense cobrou satisfação do clube tricolor e disse que a mudança de realidade em relação aos anos anteriores é “absolutamente inexplicável”.

“Será que eles esqueceram (como se joga futebol)? Tem que acordar. Não dá para entender como esses caras estavam jogando aquela bola toda, o time encantando o Brasil, chegando nas cabeças, e agora estão na rabeira. Levaram um passeio agora do Bahia, com o Rogério Ceni. Então, me perdoem, eu sei que tenho uma ligação, a minha vida foi dentro do Pici. Me criei dentro do Fortaleza. Não dá para entender o que aconteceu. Eles precisam dar uma satisfação. Não é só chegar e falar. Tem alguma coisa que não dá para entender”, disse.

Em seu comentário sobre o Leão, Fagner fez um paralelo entre o desempenho do time na temporada passada, quando foi campeão da Copa do Nordeste e protagonizou campanha histórica na Série A, terminando na quarta posição, com as atuações deste ano, em que o elenco acumula fracassos e, atualmente, amarga dez jogos sem vitórias — estando na vice-lanterna do Brasileirão.

Ainda em tom de desabafo, o cantor reforçou sua ligação com o Fortaleza e contou algo que tem vivido no Rio de Janeiro, cidade onde mora. Segundo ele, ao andar pelas ruas da capital carioca com a camisa do Tricolor do Pici, é constantemente questionado por pessoas sobre o que aconteceu com o clube. A resposta dele é sempre a mesma: “Eu não sei”.

“Mas, assim, só mais um pouco de desabafo. Minha imagem é muito ligada ao Fortaleza. O Marcelo (Paz) me dá muitas camisas. Agora que moro no Rio de Janeiro, quando saio andando, as pessoas me perguntam, perplexas: o que foi que aconteceu com o Fortaleza? E eu não sei”, concluiu.