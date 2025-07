Fortaleza errou ao apostar em David Luiz, opina Thiago Minhoca

O comentarista Thiago Minhoca avaliou como um erro da diretoria do Tricolor a contratação do experiente defensor de 38 anos, que disputou 16 partidas pelo time cearense em 2025

A possível saída de David Luiz do Fortaleza para um clube do Chipre foi assunto no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 23. O comentarista Thiago Minhoca avaliou como um erro da diretoria do Tricolor a contratação do experiente defensor de 38 anos, que disputou 16 partidas pelo time cearense em 2025.

Veja abaixo a opinião de Thiago Minhoca