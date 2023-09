Renato Paiva se despede do Bahia e lamenta críticas da torcida: "Passou do ponto"

Treinador português deixou o comando do Esquadrão na última quarta-feira, 6, em meio à pausa do Campeonato Brasileiro para a Data Fifa

O treinador Renato Paiva anunciou, na última quarta-feira, 6, sua saída do comando do Bahia. O português comunicou sua decisão para a diretoria e se despediu do clube e da torcida, que fez diversas críticas ao seu trabalho durante a temporada.

“O Bahia é um clube apaixonante, de uma torcida gigante e acalorada. Mas que também passa do ponto como qualquer outra. No futebol, somos passíveis a elogios e a críticas, o que é normal, faz parte do jogo. O que não admito é faltar com o respeito com o ser humano”, disse.

Com o objetivo de manter o Bahia na Série A, Paiva contou com diversas contratações no começo e no meio do ano. Entretanto, o técnico demonstrou incomodo com a montagem do elenco com a temporada em andamento, mas mesmo assim exaltou os bons momentos com a equipe.