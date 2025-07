Bastidores: Vojvoda sabia de pressão no Fortaleza, mas demissão o abalou

Vojvoda ficou abalado com demissão no Fortaleza / Crédito: FABIO LIMA/O POVO

Maior técnico da história do Fortaleza, o argentino Juan Pablo Vojvoda foi demitido pelo clube tricolor nessa segunda-feira, 14, após decisão conjunta da diretoria de futebol e da SAF. Ao todo, foram mais de quatro anos à frente da equipe leonina. Conforme antecipado ainda em junho pelo Esportes O POVO, a pressão pelo desligamento do comandante era constante nos bastidores do Pici. Internamente, parte da cúpula de futebol, conselho de administração da SAF e outros setores do clube já entendiam que o trabalho do treinador havia chegado no 'teto'.