Elmano se diz surpreso e avalia areia no gramado do Castelão: "Não imaginei esse resultado"

O governador do Ceará destacou que o processo de nivelamento do gramado ocorreu de forma tardia, mesmo com o período sem jogos

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, revelou que assistiu ao Clássico-Rei do último domingo, 13, e ficou surpreso — assim como os torcedores — com a quantidade de areia que saltava do campo nas corridas e chutes dos atletas. Com isso, explicou que pediu explicações aos responsáveis diretos pelo tratamento do campo e avaliou que o processo de nivelamento foi tardio. A entrevista foi concedida ao O POVO na manhã desta terça-feira, 15.

Antes do duelo entre Ceará e Fortaleza, o último jogo realizado no Castelão foi quando o Tricolor recebeu o Santos, no dia 12 de junho, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, resultando em um mês de intervalo. Ainda assim, mesmo com o tamanho do clássico e o tempo para ajustes, a baixa qualidade do gramado da arena foi o que virou assunto nas transmissões nacionais e entre as torcidas.