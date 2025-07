Fim da Era Vojvoda no Fortaleza: relembre títulos e feitos inéditos do argentino

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, se despediu do clube após 310 jogos e cinco títulos / Crédito: AURÉLIO ALVES

A emblemática passagem de Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza chegou ao fim, mas o legado das conquistas do duradouro casamento permanece. No Pici, o treinador argentino venceu títulos, comandou campanhas históricas na Série A do Campeonato Brasileiro, disputou edições da Copa Libertadores e chegou à final da Copa Sul-Americana. Na trajetória vitoriosa entre 2021 e 2025, que contou com 310 jogos, Vojvoda conquistou três títulos do Campeonato Cearense. O último deles, em 2023, marcou o inédito penta para o Fortaleza – feito extremamente celebrado e valorizado pelos torcedores. Na Copa do Nordeste, o argentino levantou outras duas taças: uma na temporada de 2022 e outra no ano passado, em 2024.

Em 2023, o Fortaleza quase viveu o ápice da sua história. O Tricolor chegou à final da Copa Sul-Americana contra a LDU. Na decisão, disputada no Uruguai, os comandados de Vojvoda abriram o placar, mas sofreram o empate. Nos pênaltis, o time cearense teve a cobrança para confirmar o título, que foi desperdiçada. No fim, o técnico argentino ficou com o vice. Ainda sobre campanhas históricas, em seu ano de estreia no Pici, Vojvoda também ajudou a levar o Fortaleza à semifinal da Copa do Brasil, sendo essa a melhor campanha do clube na competição. O Leão, naquela ocasião, acabou eliminado pelo Atlético-MG.