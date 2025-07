Paz cita fim de ciclo e se despede de Vojvoda: "Ajudou a transformar o Fortaleza"

Técnico Juan Pablo Vojvoda e Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, em foto oficial após conquista da Copa do Nordeste 2022. / Crédito: Gabriel Monteiro/CBF

O Fortaleza oficializou, por meio de um comunicado oficial, a demissão do treinador Juan Pablo Vojvoda do comando técnico do clube. Em vídeo gravado na sala de imprensa do Centro de Excelência Alcides Santos, Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão, e Sérgio Papellin, diretor de futebol, falaram sobre a decisão tomada. Paz não poupou elogios ao treinador. Exaltou-o e disse que o comandante foi responsável por ajudar a “transformar o Fortaleza e o futebol cearense”. O dirigente também lembrou das conquistas obtidas e do vínculo criado entre o argentino e a torcida tricolor, mas ressaltou que era “hora de encerrar o ciclo”, o qual destacou ter sido “extremamente vitorioso”.