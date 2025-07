Auxiliar fixo, Léo Porto vai comandar treinos do Fortaleza após saída de Vojvoda

Comandante interino terá a companhia de Otávio Bettega, auxiliar do sub-20, para conduzir os treinos do Leão até a chegada do novo treinador

Com reapresentação marcada para a tarde desta terça-feira, 15, no Pici, o Fortaleza ficará sob comando interino enquanto procura novo treinador após a demissão de Juan Pablo Vojvoda. Léo Porto, auxiliar fixo do time profissional e comandante do sub-20, e o auxiliar do sub-20, Otávio Bettega, vão comandar as atividades até a chegada do sucesso do argentino.

A demissão do treinador argentino foi selada na tarde desta segunda-feira, 14, e a dupla do sub-20 já estava de sobreaviso. Léo Porto já não viajaria para a partida contra o América-MG, em Betim (MG), pelo Campeonato Brasileiro da categoria, porque está suspenso, mas Bettega também não seguiu com a delegação para ficar a serviço do profissional.