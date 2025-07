Vojvoda: "Nos momentos bons, eu quis ficar. Nos momentos ruins, eu também quero"

O treinador explicou que a decisão de permanência não é tomada por ele, mas que seu interesse é permenecer no Tricolor para tentar escapar do rebaixamento

O técnico Juan Pablo Vojvoda chegou a sua sexta derrota consecutiva, algo inédito na sua trajetória à frente do Fortaleza, que iniciou em 2021. Na coletiva após o último e doloroso revés, diante do Ceará, maior rival do Tricolor, na noite deste domingo, 13, o técnico argentino não escondeu o mal momento, mas reiterou o desejo de permanecer no escrete vermelho-azul-e-branco para tentar salvar temporada.

O Clássico-Rei foi encerrado em 1 a 0 para o Ceará, com gol de Galeano. Com isso, a sequência negativa do Fortaleza conta com derrotas para Cruzeiro, Racing-ARG, Flamengo, Santos e Bahia — agora, com o Alvinegro na lista. Ao todo, no recorte, foram 13 tentos sofridos e apenas três marcados.