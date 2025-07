Confira quais jogadores de Ceará e Fortaleza podem disputar Clássico-Rei pela 1ª vez

Fortaleza e Ceará disputam neste domingo, 13, às 20h30min, na Arena Castelão, o quarto Clássico-Rei do ano de 2025, dessa vez pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão. Num duelo que já foi jogado na atual temporada por três ocasiões pelo Campeonato Cearense, não faltam atletas com experiência no maior embate do futebol cearense em ambas as equipes.

Do lado do Fortaleza, a lista de novatos do Clássico-Rei é encabeçada principalmente pelos recém contratados: José Herrera e Matheus Pereira. Adam Bareiro, que também chegou ao Leão na última janela, não foi regularizado e não poderá estar na lista dos novatos para o embate.